Terrorífico hallazgo en clínica: encuentran ocho fetos humanos en bolsas de residuos

(AIL-Artear AR) Una investigación por presunta trata de personas derivó en un hallazgo escalofriante en la Clínica Santa María de Villa Ballester en Argentina. La Policía encontró ocho humanos dentro de bolsas de residuos, dos de ellos con signos de desmembramiento.

El operativo fue ordenado por las autoridades federales tras constatar que el director del establecimiento de salud había mentido a las autoridades sobre la presencia de una menor de 12 años que llevaba un embarazo de ocho meses.

El caso se originó en Santiago del Estero, donde la Justicia local inició una investigación por abuso sexual contra la menor.

Se conoció que la agraviada había contactado a una ONG que la trasladó a Buenos Aires y la internó en la Clínica Santa María. La menor viajó junto a su madre, una mujer en situación de extrema vulnerabilidad que no sabe leer ni escribir.

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