Tiroteo en Universidad Emory de Atlanta deja un policía y el atacante muertos

Un tiroteo en el campus de la Universidad Emory, en Atlanta, Estados Unidos, dejó como saldo la muerte de un policía y del presunto atacante, informaron las autoridades.

El alcalde Andre Dickens precisó que ningún civil resultó herido. Según la policía, el agresor creía estar enfermo y atribuía su condición a la vacuna contra la Covid-19. Un empleado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ubicados cerca de la universidad, declaró a CNN que vio al hombre disparar contra el edificio de la agencia.

El Departamento de Policía de Atlanta informó que no existe una amenaza activa para el campus ni para el vecindario, y que el incidente involucró a un único atacante.

Previo al tiroteo, el padre del sospechoso llamó a la Policía para advertir que su hijo tenía tendencias suicidas. No está claro cuánto tiempo transcurrió entre esa alerta y el ataque.

Las autoridades no han confirmado por qué el agente fallecido estaba en el lugar. El jefe de policía, Darin Schierbaum, indicó que los patrullajes pueden atravesar varias jurisdicciones y que se investiga si el oficial estaba de servicio o fuera de él.

