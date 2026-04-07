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“Toda una civilización morirá”: Donald Trump amenaza con destruir Irán esta noche si no logran acuerdo

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“Toda una civilización morirá”: Donald Trump amenaza con destruir Irán esta noche si no logran acuerdo
Kathy Ortega
Kathy Ortega
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán tras no lograr un acuerdo para una tregua que incluya la reapertura del paso de Ormuz y dijo que esta noche podría ejecutarse el mayor ataque bélico contra su territorio.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?“, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Mientras las fuerzas estadounidenses bombardean la isla de Kharg por segunda vez, el mandatario norteamericano calificó el momento como uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo:47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”, añadió.

Cabe señalar que la isla de Kharg es la principal terminal petrolera iraní por la que pasa el 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica. Ante las amenazas de Trump, Irán pidió a los jóvenes  de su país formar cadenas humanas en plantas energéticas.

 

 

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