Trump afirma que Estados Unidos se apoderó de un petrolero cerca de Venezuela

Estados Unidos retuvo un enorme buque petrolero frente a las costas de Venezuela, según declaró el presidente Donald Trump este miércoles, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

“Acabamos de confiscar un petrolero cerca de Venezuela, un barco enorme, probablemente el más grande incautado hasta ahora”, señaló Trump ante la prensa. El mandatario añadió: “Hay más operaciones en marcha, lo verán pronto”, al iniciar una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

MÁS PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO DE MADURO

El presidente republicano, que mantiene una estrategia de presión constante contra el régimen de Nicolás Maduro desde su llegada a la Casa Blanca, no ofreció información adicional sobre el barco, su dueño o su destino final.

Trump afirmó recientemente en una entrevista con Politico que los días de Maduro están “contados”. El petróleo, principal recurso de Venezuela, continúa bajo embargo. Esta restricción obliga al país a vender crudo en mercados alternativos a precios mucho más bajos, con especial salida hacia naciones asiáticas.

Además, Washington acusa al gobierno de Maduro de operar como un régimen narcoterrorista y ejecuta una campaña militar para destruir embarcaciones que, según Estados Unidos, transportan drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

