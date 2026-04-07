Trump afirma que mantiene “negociaciones intensas” con Irán a horas del ultimátum por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que continúa en contacto con Teherán mientras crece la tensión militar en Oriente Medio. Pakistán pidió ampliar el plazo para evitar una escalada mayor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su gobierno sostiene “negociaciones intensas” con Irán, a pocas horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo.

En declaraciones a Fox News, el mandatario indicó que mantiene abiertas las conversaciones con Teherán antes del plazo límite fijado para las 20:00 (hora de Washington). En paralelo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump estaba al tanto de una propuesta iraní y que se espera una respuesta oficial en las próximas horas.

ESCALADA MILITAR Y PRESIÓN DIPLOMÁTICA

La tensión se incrementó tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, incluidos ataques a la estratégica isla de Jarg. En respuesta, Teherán lanzó una ofensiva contra el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los más grandes del mundo, elevando el riesgo de una escalada regional.

Durante la jornada, Trump advirtió que podría “aniquilar toda una civilización” si Irán no accede a reabrir el estrecho dentro del plazo establecido. En tanto, la contraoferta iraní —canalizada a través de Pakistán— incluye el cese de hostilidades, garantías de tránsito seguro por Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas.

En este contexto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió extender el ultimátum por dos semanas para permitir el avance de las negociaciones. “Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo”, señaló, además de instar a un alto el fuego temporal. El plazo fijado por Estados Unidos vence este martes en medio de una creciente incertidumbre y con el conflicto aún en desarrollo, sin una salida clara en el corto plazo.

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