Trump anuncia muerte de alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua, en operación militar de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que alias “Niño Guerrero”, señalado como cabecilla de la organización criminal Tren de Aragua, murió durante una operación ejecutada por el Comando Sur estadounidense. Según el mandatario, se trató de un “ataque cinético rápido y letal” que permitió eliminar al cabecilla de la banda criminal.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump calificó al Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo y sostuvo que la operación representa un acto de justicia para las víctimas atribuidas a la organización criminal. Además, aprovechó el pronunciamiento para cuestionar la política migratoria de su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó de haber permitido el ingreso de delincuentes vinculados a esta banda a territorio estadounidense.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

OPERACIÓN COORDINADA CON VENEZUELA

El mandatario afirmó que la acción militar se realizó en estrecha coordinación con autoridades venezolanas, con quienes aseguró mantener una “excelente relación”. Asimismo, señaló que, tras la muerte de “Niño Guerrero”, los integrantes del Tren de Aragua ya no cuentan con refugios seguros ni en Venezuela ni en otros países.

Trump también reiteró que durante su gestión designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y aseguró que continuará impulsando operaciones contra grupos criminales transnacionales y cárteles de droga.

¿QUIÉN ERA ‘NIÑO GUERRERO’?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, era considerado el máximo cabecilla del Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina. Las autoridades estadounidenses lo vinculaban con delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Además, enfrentaba cargos federales en Estados Unidos por crimen organizado y presunto apoyo a actividades terroristas.

Hasta el momento, la Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Sur no han difundido detalles adicionales sobre la operación anunciada por Trump.

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