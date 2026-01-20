Trump dice que podría involucrar a Corina Machado para la transición en Venezuela: “Yo amaría hacer eso”

En una conferencia de prensa de este 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que estaría “encantado” de involucrar a María Corina Machado, la líder opositora del chavismo, en la transición política de Venezuela.

La apreciación de Trump se da luego de que Corina Machado le regalase su medallón de Premio Nobel de la Paz como muestra de su agradecimiento al capturar a Nicolás Maduro. “Es una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increible hace unos días. Estamos hablando con ella, quizá podamos involucrarla de alguna manera, yo amaría eso”, declaró el líder republicano.

Además, el mandatario estadounidense también expresó anteriormente que Venezuela enviaba a sus “narcotraficantes y prisioneros”, versión que cambió tras la captura de Nicolás Maduro. Ahora, Trump, opina que “estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, incluso agregó que, junto a Delcy Rodríguez, la presidenta actual del régimen chavista, vienen “trabajando muy bien”.

A su vez, pese a algunos desacuerdos, Trump anunció que varias compañías petroleras se preparan a invertir “masivamente” en Venezuela porque “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”, según Trump.

También aseguró que su administración ya ha extraído 50 millones de barriles de crudo caribeño “en los primeros cuatro días, y nos quedan millones más”, incluso aseguró que con la venta en el mercado, el precio estaría bajando.

VIDEO RECOMENDADO