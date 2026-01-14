Trump sostuvo conversación con presidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez: “trabajamos muy bien con ella”

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunció este miércoles 14 de enero que tuvo una “excelente conversación telefónica” con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, quien calificó como “una personas fantástica”. Según indicó en su posteo en su red social de Truth Social, dialogaron sobre el petróleo y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, comentó Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.

“Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los EE. UU., Donald Trump, desarrollada en un marco de respetuo mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos”, publicó Delcy Rodríguez en su cuenta oficial de X, que fue repuesta tras un bloqueo total en la nación caribeña el 2024.

Según fuentes venezolanas consultadas por el medio EFE, se confirmó que la conversación entre los mandatarios realizada este miércoles fue “muy extensa y muy buena”, con un tono “excelente” entre ambos mandatarios, quienes se encuentran trabajando en la reestructuración de los lazos diplomáticos quebrados hace años desde la asunción de Hugo Chávez como dictador de Venezuela.

Por otro lado, Donald Trump publicó por su red social personal Truth Social que en la conversación se han logrado “avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse”. También señaló que se abordaron temas como el “petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”.

