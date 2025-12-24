Ucrania a oscuras en Navidad: Ataque masivo de de Rusia deja sin electricidad a millones

Millones de habitantes de 13 regiones ubicadas en la parte occidental de Ucrania pasarán la Navidad sin electricidad, esto tras un ataque masivo de drones ejecutado por el ejército ruso que también dejó al menos tres muertos y varios heridos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó que Rusia lanzó 635 drones y 38 misiles contra un sistema energético. Aunque las defensas aéreas interceptaron a los proyectiles, 39 drones lograron atravesar su territorio e impactó en 21 puntos.

La nueva ofensiva no sólo dejó víctimas mortales y pérdidas materiales, sino también ha dejado a millones de ucranianos sin energía eléctrica ni calefacción en pleno invierno y en vísperas de la Nochebuena.

Zelenski lamentó que el Gobierno de Vladimir Putin no haya aceptado una tregua durante la Navidad.“Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa (…) no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra”, expresó el portavoz

