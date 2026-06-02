Un “Super Niño” se está desarrollando en el mundo, según la ONU: “A una velocidad devastadora”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo que pertenece a la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó que hay un 80% de probabilidades de que un “Super Niño” global aparezca, lo que agravará sequías y generará lluvias intensas, al igual del incremento del calor en la tierra como en el océano desde América del Sur hasta Asia Central.

Según la estimación de la OMM, es probable que el Fenómeno de El Niño aparezca entre junio y agosto de 2026 y un 90% que continúe hasta noviembre. Aún se está evaluando su intensidad, pero se espera que sea un episodio de moderada a fuerte.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una fuerte advertencia: “La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses (…). Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo, llegará más lejos y cruzará fronteras con una velocidad devastadora”.

Los datos de la OMM indican que desde abril hasta mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Océano Pacífico llegó a umbrales considerables de un Fenómeno de El Niño, alimentado por aumento de temperaturas superiores en más de 6 °C.

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