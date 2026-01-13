Venezuela empezó a liberar estadounidenses presos por el régimen de Nicolás Maduro

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este 13 de enero que Venezuela inició la liberación de prisioneros estadounidenses de sus cárceles, según informó la agencia AFP.

Un responsable de dicho organismo estadounidense celebró la iniciativa de Caracas luego de diez días de la captura de Nicolás Maduro. “Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró, en anonimato, el funcionario del Departamento de Estado de los EE. UU.

Dicha fuente no proporcionó detalles sobre la liberación a AFP, pero indicó que fue más de uno.

Recordemos que Delcu Rodriguez, actual presidenta interina de Venezuela, anunció el 5 de enero la liberación de varios presos políticos de las cárceles de Venezuela, incluyendo el Helicoide. Este gesto fue saludado por Donald Trump, quien indicó que con ello se canceló el segundo ataque contra el país caribeño.

Según la ONG Foro Penal, son alrededor de 806 presos políticos que fueron metidos tras las rejas en Venezuela sin un procesos legal adecuado. Muchos de ellos, fueron apresados en las protestas contra Nicolás Maduro en junio de 2024.

VIDEO RECOMENDO