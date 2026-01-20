Venezuela recibió primer giro de 300 millones de dólares por petróleo, según Delcy Rodriguez

Este 20 de enero, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Estados Unidos giró los primeros 300 millones de dólares por la venta de petróleo. La compra se da luego de que las fuerzas militares de la administración de la Casa Blanca capturasen a Nicolás Maduro.

Según Reuters, este monto será invertido en un grupo de bancos en Venezuela que recibirán el dinero en una cuenta en Qatar, para posteriormente efectuar ventas a empresas locales que ayudarán a pagar insumos, indicó dos fuentes financiar, un analista y la presidenta Rodríguez.

“Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario”, indicó Rodríguez quien agregó que se busca financiar y proteger el ingreso de trabajadores y el poder adquisitivo del país caribeño.

La venta de petróleos tras los múltiples barcos incautados en alta mar, corresponden a un monto de 500 millones de dólares pactados, que están dentro de un acuerdo por 2.000 millones de dólares alcanzados a principios de mes luego de la captura de Nicolás Maduro.

“Parte de los ingresos petroleros se destinarán a dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura”, indicó Rodríguez ante el parlamento venezolano en la presentación de una propuesta de reforma de ley sobre hidrocarburos.

Alejandro Grisanti, economista y analista, publicó en su cuenta de X (antes Twitter que: “500 millones de dólares ya fueron depositados en el fideicomiso de Qatar. De ese monto, 300 millones serán vendidos a cuatro bancos privados grandes (…). Las operaciones no se harán vía el Banco Central porque la institución sigue bajo sanción”.

