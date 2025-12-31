Temas
Así informó la prensa internacional el choque de trenes en la vía hacia Machu Picchu | FOTOS

La prensa internacional cubrió el choque frontal de dos trenes cerca de Machu Picchu con un enfoque de alto impacto por tratarse de una de las maravillas del mundo y un enclave clave del turismo global, destacando el saldo de más de 50 heridos, un fallecido y cientos de turistas varados. Medios de América, Europa y Asia subrayaron las dificultades logísticas del rescate en una zona de acceso limitado, la atención médica brindada a los pasajeros y la respuesta de las autoridades peruanas.

