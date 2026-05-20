Xi Jinping y Vladimir Putin cuestionan escudo militar de Trump y refuerzan alianza estratégica

El presidente de China, Xi Jinping, recibió en Pekín a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una visita oficial que busca fortalecer la alianza estratégica entre ambas potencias de cara al 2026. El encuentro, realizado en el Gran Salón del Pueblo, incluyó honores militares y se da pocos días después de una visita similar del presidente estadounidense Donald Trump a la capital china.

Tras la reunión bilateral, ambos gobiernos firmaron una extensa declaración conjunta en la que fijan posiciones comunes sobre temas clave como seguridad nuclear, soberanía territorial —incluido Taiwán— y protección ambiental. Además, se suscribieron cerca de 20 acuerdos de cooperación en sectores que abarcan desde salud pública hasta el desarrollo de energía nuclear.

Gasoducto estancado y críticas al escudo “Golden Dome”

Pese al amplio paquete de acuerdos, no se registraron avances concretos en el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2, una infraestructura clave para el suministro de gas ruso hacia China a través de Mongolia. Según voceros del Kremlin, aún persisten desacuerdos sobre aspectos financieros, como precios y plazos de ejecución.

En el plano internacional, Xi y Putin cuestionaron duramente la política de seguridad de Estados Unidos, especialmente el proyecto de escudo antimisiles denominado “Golden Dome”, impulsado por la administración de Trump. Ambos líderes advirtieron que esta iniciativa amenaza la estabilidad global y acusaron a Washington de debilitar los mecanismos multilaterales de control nuclear sin ofrecer alternativas.

Alianza tecnológica y peso del comercio bilateral

La reunión también sirvió para afianzar la cooperación tecnológica frente a las restricciones impuestas por Occidente. Rusia anunció que buscará potenciar su modelo de inteligencia artificial GigaChat con microchips de origen chino, en un intento por sortear las sanciones que limitan su acceso a tecnología avanzada.

En el plano económico, China se mantiene como el principal socio comercial de Rusia, con un intercambio cercano a los 240 mil millones de dólares y como principal comprador de su petróleo. A su vez, Moscú se posiciona entre los cinco mayores socios comerciales del gigante asiático.

El encuentro consolida el eje político y económico entre Beijing y Moscú en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, marcado por disputas tecnológicas, energéticas y militares que redefinen el equilibrio de poder global.