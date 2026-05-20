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Cortes de agua y luz en Lima esta semana: Distritos y horarios de la suspensión programada

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Cortes de agua y luz en Lima esta semana: Distritos y horarios de la suspensión programada
Felipe Morales
Felipe Morales
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Diversos distritos de la Lima experimentarán interrupciones temporales en el suministro de recursos básicos. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la empresa eléctrica Pluz Energía (anteriormente conocida como Edelnor) publicaron en sus plataformas digitales los cronogramas de mantenimiento programados para los próximos días.

A continuación, se detallan los perímetros afectados y los horarios de restablecimiento para que los usuarios tomen las precauciones correspondientes.

Corte de agua en Lima: Sectores afectados por Sedapal

La empresa estatal de saneamiento detalló que las restricciones se deben a labores de optimización, empalmes de tuberías y desinfección de reservorios indispensables para asegurar la calidad de la distribución.

Miércoles 20 de mayo

  • Villa María del Triunfo (08:00 a. m. – 05:00 p. m.)

    • Motivo: Acoples en conductos de impulsión y aducción del RP-17.

    • Zonas: P.J. Virgen de Lourdes (Comités 10 Norte, 13, 16 Norte-A, Ampliación Comité 2 Sur, Comité 14 Sur) y P.J. Nueva Esperanza. (Cuadrante: Av. Paruro, Jr. San Pedro, Av. 26 de Noviembre, límites con Cementos Lima y Cementerio Municipal).

    • Sector: 312.

  • Pueblo Libre (10:00 a. m. – 10:00 p. m.)

    • Motivo: Enlaces en la red de agua potable.

    • Zonas: Cercado, Urbanizaciones Colmenares, Cueva, Co. Aduaneros, Del Zuta, Bolívar, La Estancia, Los Bambús, Santa María y Matzuda. (Cuadrante: Av. Riva Agüero, Ca. Los Tulipanes, Av. Universitaria, Av. Bolívar, Av. Egúsquiza, Av. Sucre, Av. La Mar y Jr. Urubamba).

    • Sector: 30.

  • Puente Piedra (12:00 m. – 08:00 p. m.)

    • Motivo: Limpieza de estructuras de almacenamiento.

    • Zonas: A.H. Proyecto Integral Libertad – San Juan. (Cuadrante: Asociaciones Los Portales de Puente Piedra, Virgen de Copacabana, Las Viñas del Norte I y II, Las Brisas de Copacabana, Santa Fe, Los Frutales, Los Frutales del Norte, Los Manzanos de Copacabana y Señor de la Sociedad).

    • Sector: 387.

Jueves 21 de mayo

  • Lurín (08:00 a. m. – 08:00 p. m.)

    • Motivo: Mantenimiento preventivo de las redes de distribución.

    • Zonas: P.J. Julio C. Tello y A.H. Ampliación Julio C. Tello (sector 21).

    • Sector: 459.

  • Lurigancho – Chosica (08:00 a. m. – 08:00 p. m. / 12:00 m. – 11:00 p. m.)

    • Motivo: Saneamiento de reservorios.

    • Horario 1 (08:00 a. m. – 08:00 p. m.): Urbanización El Mirasol de Huampaní (etapas I, II y III, desde la calle 3 hasta la 10); Urb. Las Terrazas de Caraponguillo (etapas 3 y 4, Mzs. A de la L).

    • Horario 2 (12:00 m. – 11:00 p. m.): Urb. El Mirasol (etapa 1, calles 1 y 2) y Urb. El Haras (calles 1 y 2).

    • Sector: 137.

  • Cercado de Lima (10:00 a. m. – 10:00 p. m.)

    • Motivo: Renovación de válvulas de control.

    • Zonas: Urbanizaciones Los Cipreses, La Luz, Pando (etapa 3) y Santa Emma (Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, Jr. Santa Teodosia, Ca. Rodavero y Av. La Alborada).

    • Sector: 41.

  • San Martín de Porres (12:00 m. – 08:00 p. m.)

    • Motivo: Desinfección de depósitos de agua.

    • Zonas: Asentamientos Humanos Altos del Nuevo Amanecer, 12 de Diciembre, Jazmines de Palao, Kennedy Alto, José C. Mariátegui, Nuevo Amanecer, Santa Rosa I y II (Cerro La Milla), Señor de los Milagros, Vista Alegre (A y B), APV José C. Mariátegui y Urb. Valdivieso.

    • Sector: 206.

  • Santiago de Surco (12:00 m. – 11:00 p. m.)

    • Motivo: Integración de nuevas tuberías.

    • Zonas: Cercado de Surco, Urbanizaciones Santiago Antúnez de Mayolo y Los Rosales (Cuadrante: Av. Paseo de la República, Jr. Ayacucho, Jr. Almirante Miguel Grau y Ca. Andrés Avelino Cáceres).

    • Sector: 59.

Viernes 22 de mayo

  • Lurigancho – Chosica (08:00 a. m. – 08:00 p. m. / 12:00 m. – 11:00 p. m.)

    • Motivo: Trabajos de limpieza técnica.

    • Horario 1 (08:00 a. m. – 08:00 p. m.): Urb. El Mirasol de Huampaní (etapa 5, de la calle 14 a la 28).

    • Horario 2 (12:00 m. – 11:00 p. m.): Urb. El Mirasol de Huampaní (etapa 3, de la calle 11 a la 14).

    • Sector: 137.

  • La Victoria (10:00 a. m. – 10:00 p. m.)

    • Motivo: Preservación de infraestructura subterránea.

    • Zonas: Zona céntrica dentro del cuadrante formado por la Av. Grau, Av. Aviación, Av. 28 de Julio y la Prolongación Parinacochas.

    • Sector: 11.

  • Puente Piedra (12:00 m. – 08:00 p. m.)

    • Motivo: Saneamiento de las redes de almacenamiento.

    • Zonas: A.H. Fortaleza Kuélap, Centro Poblado Tinaja, Urb. Residencial La Ensenada y las asociaciones Chillón, Vivienda Chillón, Propietarios y Residencial Los Jardines de Shangrilá, Residencial Los Sauces y El Haras de Chillón.

    • Sector: 369.

Corte de luz en Lima: Sectores afectados por Pluz Energía

La concesionaria del servicio eléctrico informó que ejecutará suspensiones preventivas con el fin de resguardar la seguridad de sus cuadrillas durante la renovación de redes y subestaciones.

Miércoles 20 de mayo

  • Los Olivos (8:00 a. m. – 6:00 p. m.)

    • Zonas: Asociación Primavera (Mzs. A a la F, H, K), Urbanizaciones El Trébol (Mzs. varias), Virgen de la Puerta (Mzs. A a la K, N) y Carrizal del Carmen.

  • Comas (8:30 a. m. – 6:30 p. m.)

    • Zonas: A.H. Collique (III Zona, Mzs. 61 a 63, 70, 78, 101); Av. Revolución (Cdras. 17 a 24), Av. Felipe Pinglo, Av. Jorge Chávez, Av. Ramón Castilla y Av. César Vallejo. A.H. Nicolás Kusunoki (IV Zona, Mzs. completas).

  • San Antonio de Chaclla (8:30 a. m. – 7:30 p. m.)

    • Zonas: Agrupación Familiar Campo Verde (Sector El Valle, Anexo 22): Manzanas A1, A2, B1, B2, B3, y bloques técnicos BZ y CB.

  • Callao (9:00 a. m. – 6:00 p. m.)

    • Zonas: Av. Centenario (Cdra. 2), Jr. Manuel Arispe (Cdras. 2 y 3) y Jr. Juan Miller (Cdra. 2).

  • Puente Piedra (9:00 a. m. – 5:00 p. m.)

    • Zonas: Las Lomas de Carabayllo (Av. Julio Díaz), Asoc. El Dorado (Mz. R2), Asoc. Raúl Davis Reto Pérez (Mz. V2) y Fundo Semirústica Shangrilá (II Etapa).

  • Jesús María (10:00 a. m. – 3:00 p. m.)

    • Zonas: Av. Brasil (Cdras. 9 a 11), Av. General Garzón (Cdra. 10), Av. General Canterac (Cdras. 0 a 2), Jr. Castro Virreyna y Jr. Pedro Ruiz Gallo.

  • Breña (3:00 p. m. – 5:00 p. m.)

    • Zonas: Perímetro colindante: Av. Brasil, Av. Garzón, Ca. Juan Pablo Fernandini, Jr. Castro Virreyna y Ca. Canterac.

Jueves 21 de mayo

  • Los Olivos (8:00 a. m. – 6:00 p. m.)

    • Zonas: Asociaciones Reforma Agraria, La Estrella, El Huaranguito, Las Brisas de Santa Rosa; Urbanizaciones Puerta del Sol y Pro (Mzs. AA4, BB4, CC4, EE4, GG4, V4 a Z4). Panamericana Norte Km. 22.

  • Callao (8:30 a. m. – 6:30 p. m.)

    • Zonas: Av. Contralmirante Mora (Cdras. 2, 3 y 5), A.H. San Juan Bosco (Mzs. A a la K), P.J. Ciudadela Chalaca (Mzs. A, P) y Asociación Brescia.

  • San Juan de Lurigancho (10:00 a. m. – 4:00 p. m.)

    • Zonas: Urb. Canto Rey (Mzs. A, H, I, I1, T), Asoc. Garagay, Av. Canto Rey (Cdra. 4) y Av. Fernando Wiesse (Cdra. 33).

  • Jesús María (11:00 a. m. – 2:00 p. m.)

    • Zonas: Jr. Diego de Almagro (Cdra. 6) y Av. Gregorio Escobedo (Cdra. 6).

  • Magdalena del Mar (8:30 a. m. – 6:00 p. m.)

    • Zonas: Av. Faustino Sánchez Carrión / Pershing (Cdra. 7), Ca. De la Roca de Vergallo (Cdra. 4) y Jr. Francisco Graña (Cdra. 6).

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