Así informó la prensa de Ecuador la derrota de Universidad Católica ante Alianza Lima

Así informó la prensa de Ecuador la derrota de Universidad Católica ante Alianza Lima
Alianza Lima se impuso por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que tuvo como gran figura al delantero argentino Alan Cantero.

El primer tanto llegó a los 76 minutos, cuando Hernán Barcos pivoteó un balón que Cantero conectó de cabeza para vencer al arquero visitante. Diez minutos más tarde, el atacante volvió a aparecer: recibió un pase filtrado entre los centrales ecuatorianos y definió con un tiro cruzado y rasante, sentenciando el marcador.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró solidez en defensa y efectividad en ataque, lo que no pasó desapercibido en Ecuador. La prensa de ese país destacó el papel determinante de Cantero y el dominio de los blanquiazules durante gran parte del compromiso.

