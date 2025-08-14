Así informó la prensa de Ecuador la derrota de Universidad Católica ante Alianza Lima

Alianza Lima se impuso por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que tuvo como gran figura al delantero argentino Alan Cantero.

El primer tanto llegó a los 76 minutos, cuando Hernán Barcos pivoteó un balón que Cantero conectó de cabeza para vencer al arquero visitante. Diez minutos más tarde, el atacante volvió a aparecer: recibió un pase filtrado entre los centrales ecuatorianos y definió con un tiro cruzado y rasante, sentenciando el marcador.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró solidez en defensa y efectividad en ataque, lo que no pasó desapercibido en Ecuador. La prensa de ese país destacó el papel determinante de Cantero y el dominio de los blanquiazules durante gran parte del compromiso.

