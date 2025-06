Chiclayo: niño conmueve en redes al regalarle un pato a su vecina por su cumpleaños

Un video grabado en Chiclayo ha enternecido a miles de personas en redes sociales: muestra el momento exacto en que un pequeño llega a la fiesta de cumpleaños de su vecina cargando un regalo muy especial: un pato. La escena, compartida por Latina Noticias, rápidamente se viralizó y generó más de 2 mil corazones y decenas de comentarios positivos por parte de los usuarios.

La madre de la cumpleañera, visiblemente emocionada, contó ante cámaras que jamás imaginó que recibirían un detalle tan singular y bonito.

“Yo tampoco me lo esperé jamás, jamás me esperé el gran regalo que hizo la familia Sánchez Agapito, no me esperé este lindo detalle para mi niña”, comentó con gratitud.

Entre risas, agregó que su hija ya tiene toda una pequeña granja en casa: “Tiene pajaritos que también le han regalado, tiene conejo, su perrito y el patito”, dijo.

El tierno gesto del menor ha despertado comentarios de todo tipo en redes sociales. Algunos internautas compartieron anécdotas similares, mientras que otros destacaron la inocencia y generosidad del pequeño: “Qué lindo gesto”, “El regalo más lindo”, “Qué Dios lo bendiga a él y su familia”, fueron solo algunos de los mensajes que llegaron tras la publicación del video.

