Coronel Montúfar destacó que captura de ‘Chiki’ permitió frustrar un nuevo atentado

En un exitoso operativo en Comas, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Juan Carlos Aguirre Puma, alias ‘Chiki’, presunto armero y hombre de confianza de ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

El coronel Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri de la PNP, destacó que la intervención permitió frustrar un atentado: “Hoy hemos capturado y lo hemos sacado de un posible acto de sicariato. Hay un audio de ‘El Monstruo’ donde este sujeto criminal número uno ordena coordinar con alias ‘Chiki’ para ejecutar un crimen en cualquier momento”, declaró Montúfar.

Durante la operación se halló una pistola con silenciador, equipada con puntero láser y un cargador con más de 50 municiones, además de un arsenal compuesto por ocho armas de fuego abastecidas, municiones, esposas y artefactos explosivos.

“Esta es una pistola con silenciador, obviamente usada para sus actividades de sicariato y para que no sea escuchado por cualquier ciudadano. Incluso hemos encontrado esposas y todo un material destinado a preparar ataques”, detalló.

El operativo se ejecutó en una vivienda de tres pisos de la avenida Metropolitana, en Comas, que había sido alquilada hace dos meses por una mujer vinculada a la red delictiva. Según la PNP, ella sería la encargada de administrar el dinero para la organización liderada por alias ‘El Monstruo’.

Montúfar recalcó que la captura de ‘Chiki’ constituye un golpe estratégico contra la criminalidad organizada en Lima Norte, ya que el sujeto era pieza clave en la estructura armada de la banda.

