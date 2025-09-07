Costa Verde Callao: Tramo Santa Rosa una trampa mortal para conductores por falta de iluminación y señalizaciones

Lo que prometía ser una solución vial para los conductores se ha transformado en un riesgo constante. El tramo de la Costa Verde, a la altura de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla (Callao), se encuentra en condiciones críticas y genera preocupación entre conductores y vecinos.

UNA OBRA INCONCLUSA Y PELIGROSA

Latina Noticias recorrió la zona y pudimos constatar vallas destruidas, señalizaciones despintadas y reflectores ausentes, lo que incrementa el peligro para quienes circulan por la vía. De día los problemas son visibles, pero de noche la situación se agrava por la falta de iluminación.

Expertos advierten que, al ser una vía rápida, los vehículos pueden alcanzar hasta 80 km/h, e incluso superar esa velocidad en horas de poco tráfico. Sin reductores de velocidad ni elementos reflectantes suficientes, el riesgo de accidentes aumenta considerablemente. Solo en agosto se reportaron al menos tres siniestros graves en este tramo.

UN PROYECTO QUE QUEDÓ A MEDIAS

El Gobierno Regional del Callao, entidad a cargo, señaló que la obra fue entregada por la gestión anterior y actualmente está en proceso de arbitraje, lo que les impide ejecutar mejoras estructurales. Solo pueden realizar mantenimientos superficiales e iluminación, aunque estos trabajos no se evidencian en la zona.

La última acción, informaron, fue el envío de un oficio a la empresa Pluz, encargada del alumbrado público, para restablecer las luces en la Costa Verde.

El proyecto original contemplaba tres carriles por sentido, ciclovía, defensas marinas, señalizaciones completas, áreas verdes y espacios recreativos. Sin embargo, lo que se observa hoy son tramos inseguros, sin áreas verdes y con basura acumulada.

PROMESAS PENDIENTES

El Gobierno Regional aseguró que antes de fin de año se colocarán nuevas señalizaciones y se restablecerá totalmente la iluminación. Mientras tanto, los conductores siguen transitando por una vía que, lejos de ser una solución, representa un verdadero peligro.