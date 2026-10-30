El 54% de las empresas mide y verifica las emisiones indirectas de carbono que genera toda su cadena de valor

Los resultados del distintivo Empresa con Gestión Sostenible 2025 muestran que las empresas participantes ya miran más allá de sus propias operaciones.

Los resultados de la última edición de Empresa con Gestión Sostenible (EGS) evidencian que el 54% de las empresas participantes ya mide y verifica las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3, es decir, las que se generan en toda su cadena de valor.

La huella de carbono de una empresa no termina en su puerta. Las emisiones de Alcance 3 son las que genera de forma indirecta: en las actividades de sus proveedores, en el transporte de sus productos, en el consumo de energía durante el uso del bien y en el tratamiento del producto al final de su vida útil. En sectores como la minería, pueden representar la mayor parte de la huella de carbono de toda la cadena.

Qué cambia para las empresas

Si bien son emisiones que las empresas no controlan directamente, quienes participaron en EGS 2025 ya las miden y verifican con un tercero independiente. Es un avance importante frente al contexto regulatorio empresarial: desde enero de 2029 serán exigibles las NIIF S1 y S2 para las empresas no supervisadas por la SMV ni la SBS con ingresos anuales de 2,300 UIT o más. Para las empresas supervisadas, tanto la SMV como la SBS vienen elaborando sus propios cronogramas de aplicación, por lo que el tema también las alcanzará. Entre sus requisitos, la NIIF S2 pide revelar las emisiones de Alcance 3, para lo cual se debe considerar toda la cadena de valor.

“Conocer la cadena de valor es fundamental para comprender la interconexión entre las empresas y el entorno en el que operan. Cuando una empresa entiende esta interdependencia, puede identificar mejor cómo genera valor, gestionar sus riesgos y fortalecer su resiliencia. Desde Perú Sostenible y a través de EGS, buscamos impulsar una cultura de mejora continua, donde la sostenibilidad se integre en las decisiones del negocio y se extienda a lo largo de toda la cadena de valor” – Micaela Rizo Patrón, gerente general de Perú Sostenible.

Los proveedores, parte del camino

Conocer la cadena de valor también implica trabajar con quienes la integran. En el Perú, las MIPYME representan el 99,3% de las empresas formales y generan aproximadamente 10,5 millones de empleos, según el Ministerio de la Producción (2026). Su participación en las cadenas de suministro las convierte en actores fundamentales para avanzar hacia una gestión empresarial más sostenible.

En esa línea, entre las empresas participantes en EGS 2025, el 62% ya capacita a sus proveedores MYPE en habilidades empresariales y de sostenibilidad. Además, el 34% incluye la elaboración de reportes de sostenibilidad en los planes de mejora de sus proveedores.

Estos esfuerzos permiten avanzar en el conocimiento de la cadena de valor, pero también fortalecer las capacidades de las empresas proveedoras, gestionar riesgos compartidos e impulsar una mayor competitividad y resiliencia a lo largo de toda la cadena.

Inscripciones abiertas

Empresa con Gestión Sostenible (EGS) es un programa impulsado por Perú Sostenible desde hace más de 14 años, que mide, evalúa y certifica el desempeño de las empresas en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), con el objetivo de fortalecer su competitividad y resiliencia. Su metodología está alineada a estándares internacionales como GRI, SASB y las Normas de Desempeño de la IFC, con auditoría externa e independiente de Bureau Veritas. La edición 2025 reunió a 67 empresas peruanas de 26 sectores distintos.

Las inscripciones para la edición 2026 ya se encuentran abiertas hasta el 18 de diciembre de este año. Si quieres participar, inscríbete aquí.