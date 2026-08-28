Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Deportivo Garcilaso, Universitario visita en Cajamarca a UTC, mientras que Sporting Cristal visita en el Callao a Sport Boys.

Viernes 28 de agosto

FINAL | Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca

Sábado 29 de agosto

1:00 p.m. | Chankas vs. Juan Pablo II

3:30 p.m. | UTC vs. Universitario

7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 30 de agosto

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético

1:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo

3:30 p.m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal

7:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC

Lunes 1 de septiembre

6:30 p.m. | Atlético Grau vs. Melgar

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA