Estados Unidos prepara denuncia penal contra Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

Reveses. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración Donald Trump, está preparando una denuncia con cargos penales contra la presidenta interina del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, por presunta corrupción y lavado de activos, según indicó la revelación del medio internacional Reuters.

“Nuestro informe muestra que la administración Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para promover su agenda en Venezuela”, develó la agencia en su podcast.

Luego de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturasen a Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump dejó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, asuma el cargo. Desde ese momento, el mandatario de la Casa Blanca mantuvo vínculos estrechos con la nueva administración en Caracas.

La agencia Reuters indica que Rodríguez habría aprobado ciertas medidas no antes vistas en la gobernación dictatorial de Maduro (como la apertura al mercado privado de petróleo y gas) debido a que estaba bajo presión por Trump, quien la estaría coaccionando con denuncias penales que se estarían en preparación dentro del Departamento de Justicia.

Recordemos que Donald Trump, tiempo atrás, elogió en múltiples veces a la administración de Delcy Rodríguez.

