Felipe Chávez, el futbolista que juega en el Bayern Munich y ha sido convocado a la selección peruana

El técnico interino de la selección peruana, Manuel Barreto, lanzó la lista de convocados para el partido amistoso frente a Chile el próximo 10 de octubre. La ‘Bicolor’ tendrá nuevos rostros en la Videna e incluso algunos futbolistas están teniendo su primer llamado al combinado patrio.

Es el caso de Felipe Chávez, el volante germano peruano de 18 años que milita en el Bayern Munich de Alemania y ahora ha recibido su primera convocatoria para la selección peruana. El joven se ha mostrado feliz de su convocatoria y compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que Chávez ya había sido llamado a la selección peruana en la categoría sub 20, sin embargo, quedó fuera del Sudamericano que se jugó a inicios de este 2025. Ahora, el joven llegará a Lima en los próximos días para sumarse a los entrenamientos.

