Feriados 2025: conoce qué días quedan libres hasta fin de año

Con la llegada de octubre, muchos peruanos se preguntan qué feriados restan en el calendario 2025. Este miércoles 8 de octubre será el único feriado nacional del mes por el Día del Combate de Angamos, en conmemoración a la heroica gesta del contralmirante Miguel Grau Seminario, quien entregó su vida en defensa de la patria durante la Guerra del Pacífico.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, esta fecha es de descanso obligatorio y pagado para todos los trabajadores del sector público y privado. En caso de que una persona labore ese día sin descanso sustitutorio, tendrá derecho a recibir una triple remuneración: el pago habitual por el feriado, el correspondiente al día trabajado y una sobretasa del 100 %.

Cabe precisar que en octubre no habrá días no laborables adicionales, y que los empleadores que incumplan con el pago o la compensación por descanso sustitutorio pueden recibir multas que van desde S/1,058 hasta S/24,638, según el tipo y tamaño de la empresa.

Además, en el calendario nacional aún quedan cuatro feriados por celebrar en 2025:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

