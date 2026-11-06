FRUTO PROHIBIDO: Halit prepara un plan para descubrir qué esconde Ender

Halit está decidido a descubrir qué ocurre realmente con Ender y sus sospechas podrían llevarlo a tomar medidas inesperadas. Esta vez, el empresario prepara una estrategia para conseguir información que podría dejar al descubierto secretos capaces de cambiar el rumbo de su relación. ¿Se dará cuenta Ender de que está siendo investigada?

Pero los planes de Halit podrían llevar a un encuentro que ninguno de los dos esperaba. Ender cree tener el control de la situación, aunque esta vez podría encontrarse con una sorpresa que la deje sin respuestas. ¿Qué sucederá cuando ambos estén frente a frente?

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