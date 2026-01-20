José Jerí se presentará el 21 de enero en el Congreso para aclarar reunión con empresario chino

El Congreso de la República publicó en su página oficial la orden del día donde se oficializa la presentación de José Jerí ante los parlamentarios para declarar sobre el caso “Chifagate“, que trata de las reuniones que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, revelado por Punto Final.

Según señala la agenda de la sesión extraordinaria, el mandatario responderá a las preguntas y temas formulados por los congresistas el 21 de enero a las 2.00 p. m., en la sala principal Miguel Grau. Se señala que la modalidad se realizará de manera semipresencial.

La agenda registra dos temas primordiales a resolver, que se separan por petitorios. La primera es sobre la reunión no registrada en los medios oficiales sobre la reunión que mantuvo con Zhihua Yang, el 26 de diciembre de 2025, revelado por Punto Final. El segundo, sobre la visita no registrada al establecimiento de Market Capón, perteneciente al mismo empresario, ocurrido el 6 de enero de 2026, en el Centro de Lima, jirón Paruro.

Sobre los petitorios, se registran los siguientes:

Informe sobre la fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

Identidad completa del empresario con quien se reunió.

Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

Informe las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.

Informar si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.

Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

Otros aspectos vinculados a la reunión.

VIDEO RECOMENDADO