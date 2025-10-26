José Jerí sobre estrategia del estado de emergencia: “No podemos decir que no hay omisiones o errores”

El presidente José Jerí habló en exclusiva con Punto Final sobre el nuevo estado de emergencia. ¿Qué tiene que decir el presidente sobre las nuevas medidas?

Debido al problema de la inseguridad ciudadana, el mandatario expuso que existe un problema de coordinación, y que se solucionaría al ajustar la estrategia. “No podemos decir que no hay omisiones o errores que se están cometiendo, porque es mentirle a la población”.

Jerí indicó que se necesita más presupuesto, pero no “para comprar motos”, sino para tener más combustible para abastecer los vehículos con los que ya cuenta la Policía Nacional del Perú.

Punto Final accedió a las instalaciones de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía, encontrando un panorama desolador. Equipo en muy mal estado que no ha sido cambiado en 15 años, ollas que se siguen utilizando luego de 10 años, ante esto, el presidente Jerí declaró que “se está actuando con lo tenemos. Hemos heredado cierto desinterés de algunos sectores de años anteriores (…) tenemos ese reto para poder corregir”.