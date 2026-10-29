LA CAÍDA DEL REY: Handan intenta ayudar a Ozlem sin imaginar que su mejor amiga oculta un doloroso secreto
Preocupada por el comportamiento de Ozlem, Handan intentará levantarle el ánimo y acompañarla en un momento complicado. Sin embargo, desconoce que detrás de la tristeza de su mejor amiga se esconde una situación relacionada con Kenan, un secreto que podría poner en peligro la confianza entre ambas.
Mientras tanto, Fadi tendrá que actuar rápidamente para ayudar a Gulay, quien será internada a la fuerza y atravesará una situación límite. Ante este escenario, Fadi deberá encontrar la manera de intervenir, mientras los conflictos personales de los protagonistas continúan complicándose.
¿Logrará Handan descubrir qué le sucede realmente a Ozlem? ¿Podrá Fadi ayudar a Gulay antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.