LA CAÍDA DEL REY: Handan podría arruinar el anuncio más importante de Kenan y Ozlem
Ozlem está lista para dar un paso importante en su relación con Kenan, pero la presencia de Handan podría convertir este momento en un verdadero escándalo. La tensión entre los tres sigue creciendo y un encuentro inesperado amenaza con sacar a relucir sentimientos que todavía no han quedado atrás. ¿Qué hará Handan cuando vuelva a cruzarse con la pareja?
Mientras tanto, Gulu intenta encontrar su lugar en una nueva etapa de su vida, aunque las circunstancias que rodean su matrimonio podrían traerle más de una sorpresa. ¿Será posible que finalmente encuentre la tranquilidad que tanto necesita?
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