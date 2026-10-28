MI VIDA POR TI: Alya recibe una peligrosa propuesta mientras Sadakat toma una drástica decisión

Alya tendrá que enfrentar una propuesta que podría poner en riesgo su relación con la familia Albora. Emir le ofrecerá protección para ella y Deniz, pero a cambio le pedirá que espíe a quienes la rodean. ¿Aceptará involucrarse en este peligroso juego?

Mientras tanto, Sadakat ordenará que Deniz sea llevado por la fuerza, una decisión que podría complicar aún más la situación de Alya y su hijo.

¿Qué hará Alya ante estas amenazas? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 p. m., por Latina.