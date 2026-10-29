MI VIDA POR TI: Alya embiste la mansión Albora para rescatar a Deniz y desata la furia de Sadakat
La desesperación de Alya por recuperar a su hijo la llevará a tomar una decisión extrema. Dispuesta a llegar hasta Deniz, embestirá con su auto la entrada de la mansión Albora, provocando una nueva confrontación con la familia que busca mantenerla alejada del pequeño.
La reacción de Sadakat no se hará esperar. Furiosa por lo ocurrido, la matriarca acusará a Alya de traición y llegará a amenazarla con enviarla a prisión. En medio de este enfrentamiento, Alya tendrá que afrontar las consecuencias de su arriesgada decisión mientras continúa luchando por estar junto a su hijo.
¿Conseguirá recuperar a Deniz o esta acción terminará complicando aún más su situación? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 p. m., por Latina.