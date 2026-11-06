MI VIDA POR TI: ¡Alya y Cihan llegan al altar en medio de decisiones que podrían cambiarlo todo!
Después de tantos conflictos y obstáculos, Alya y Cihan están a punto de dar un paso que podría cambiar sus vidas para siempre. La decisión de Cihan de cumplir la última voluntad de Boran y proteger a su familia los lleva a un momento muy importante, pero todavía quedan muchas emociones y tensiones por resolver. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para ambos?
Mientras la boda se acerca, las circunstancias que rodean a la pareja podrían poner a prueba sus sentimientos y sus decisiones. ¿Podrán finalmente dejar atrás los problemas que los han separado y comenzar una vida juntos?
No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 de la tarde, por Latina.