Niño de 8 años muere en balacera dirigida a presunto miembro de los ‘Zetas de Sayán’

Un hecho de violencia estremeció la tranquilidad del distrito de Sayán, en Huacho. La noche del último martes, un niño de 8 años murió tras recibir dos impactos de bala en medio de un ataque armado perpetrado contra un presunto integrante de la organización criminal conocida como los ‘Zetas de Sayán’.

Según informó nuestro corresponsal, el menor había acudido a un puesto de broaster para recoger un pedido de pollo frito cuando fue alcanzado por los proyectiles. Sicarios a bordo de un vehículo llegaron hasta el local, ubicado frente al complejo policial de La Villa, y desataron una ráfaga de más de 27 disparos.

El objetivo del ataque era Jhonatan Huerta, quien se encontraba junto a su pareja dentro del establecimiento y recibió al menos 14 impactos de bala y perdió la vida. La mujer logró sobrevivir; sin embargo, aún se encuentra hospitalizada.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, pues Huerta figura entre los investigados por integrar la temida banda criminal, desarticulada por la Policía hace un año.

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer si el crimen responde a una venganza entre bandas rivales.

