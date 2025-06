Obras en Ramiro Prialé generan gran congestión vehicular: pasajeros caminan más de una hora

Desde tempranas horas de este martes 17 de junio, se registró una intensa congestión vehicular en la avenida Ramiro Prialé, a la altura del distrito de Ate, debido a las obras de construcción del bypass Ramiro Prialé-Las Torres. La situación ha desatado el malestar de miles de pasajeros y conductores, quienes se vieron obligados a abandonar los vehículos de transporte público para continuar su trayecto a pie.

La fila interminable de autos, buses y mototaxis convirtió la vía en un verdadero embudo. Algunos ciudadanos informaron haber caminado por más de una hora para llegar a sus destinos, ante la imposibilidad de avanzar por el colapso vehicular.

“Acá estoy desde las 6:50 a.m., tenemos para rato todavía, se atora allá. Ayer igual estuve (atascado) durante una hora. Ya desde ayer está así, bien saturado”, relató un mototaxista afectado por el embotellamiento.

Otro pasajero, visiblemente incómodo, señaló: “Mucho tráfico señorita, estamos yendo al colegio, no se han habilitado bien las vías. Debo tomar mi carro, pero debo caminar hasta la Carretera Central”.

Vecinos de la zona, como un residente de Carapongo, cuestionaron la falta de planificación de la obra: “Esto no es de ahora, es de hace años. Vivo en Carapongo y en este tramito tengo una hora. Mire, debo estar en mi trabajo a las 7:40 a.m. Este trabajo que están haciendo va a durar ocho meses. No le dan un estudio bien y mire como estamos”.

Los ciudadanos exigen soluciones inmediatas para evitar que esta situación se prolongue por meses.

