Operativo de donación de EsSalud permite salvar tres vidas durante el Día de la Medicina Peruana

En el Día de la Medicina Peruana, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informa que gracias a un operativo de donación de órganos y tejidos se podrá salvar tres vidas y mejorar la calidad de vida de otras dos personas como resultado de la decisión solidaria de una familia.

El proceso comenzó a las 4:38 p. m. del día 05 de octubre con la activación de los equipos especializados de EsSalud. Tras varias horas de preparación, la cirugía de donación se inició cerca de la medianoche y movilizó a decenas de profesionales que trabajaron durante más de 12 horas para transformar un acto solidario en una nueva oportunidad para cinco pacientes.

La intervención permitió obtener un hígado y dos riñones, órganos que beneficiarán a tres pacientes en lista de espera. Además, se concretó la donación de córneas y piel para mejorar la salud y bienestar de otras dos personas.

La presidenta ejecutiva, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, expresó su agradecimiento a la familia que tomó la generosa decisión de donar. “Gracias a este acto de amor y solidaridad, hoy tres personas tendrán una nueva oportunidad de vida y otras dos podrán mejorar significativamente su calidad de vida”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este operativo refleja el compromiso de nuestros profesionales de la salud, que trabajaron durante varias horas para hacer posible que la esperanza llegue a quienes esperan un trasplante.

Médicos celebran su día salvando vidas

Este operativo tuvo un significado especial al desarrollarse en el contexto del Día de la Medicina Peruana, fecha en la que se reconoce la vocación, compromiso y entrega de los médicos del país.

Para los profesionales de EsSalud que participaron en este proceso, la conmemoración transcurrió entre salas de operaciones, coordinaciones y procedimientos destinados a brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes que esperaban un órgano.

Cada operativo exige precisión, rapidez y coordinación permanente. En esta ocasión, más de 12 horas continuas de labor permitieron convertir un acto de solidaridad en esperanza para varias familias.