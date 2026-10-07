Pleno del Senado autorizó viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España

El Pleno del Senado autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España, tras aprobar la solicitud presentada por la jefa de Estado para ausentarse del territorio nacional entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.

El permiso se aprobó con 38 votos a favor, 11 en contra y 1 abstenciones.

La mandataria solicitó el permiso el pasado 5 de octubre, mediante un oficio dirigido al Senado de la República. El primer destino será San Salvador y el municipio de Tecoluca, en El Salvador, donde atenderá una invitación del gobierno salvadoreño para realizar una visita oficial. Estará en dicho país entre el 28 y 31 de octubre.

Posteriormente, Fujimori viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, con el objetivo de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para realizarse del 4 al 5 de noviembre de 2026.

La autorización parlamentaria comprende ambos desplazamientos y establece los periodos específicos de ausencia de la presidenta de la República, conforme al procedimiento contemplado en el Reglamento del Senado.

La senadora Ruth Luque de la bancada de Ahora Nación cuestionó que la jefa de Estado “busque copiar un modelo” de lucha contra la inseguridad haciendo referencia a la visita a El Salvador. Por su parte, Milagros Jáuregui de Renovación Popular defendió la solicitud de la jefa de Estado al tratase de una visita a un país “con resultados concretos en la recuperación de la paz social”.

PROCEDIMIENTO ESTIPULADO

Según las reglas señaladas en el Reglamento del Senado, la solicitud de autorización para que el presidente de la República salga del país debe estar acompañada del acuerdo aprobatorio del Consejo de Ministros. Además, el documento debe precisar el destino, el objeto del viaje y los días en los que permanecerá fuera del territorio nacional.

La solicitud es remitida al Pleno del Senado para su debate y aprobación. La autorización se formaliza mediante una resolución legislativa y requiere mayoría simple para su aprobación.

El reglamento también establece que no puede otorgarse una autorización por periodos indeterminados ni para realizar o participar en eventos que no hayan sido especificados en la solicitud presentada ante el Senado.

En este caso, el pedido de Fujimori precisó los destinos, las actividades previstas y las fechas correspondientes a cada viaje. La autorización aprobada por el Pleno permite su salida del territorio nacional en los periodos solicitados: del 28 al 31 de octubre para la visita oficial a El Salvador y del 2 al 6 de noviembre para su participación en la cumbre iberoamericana en Madrid.

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