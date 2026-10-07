Facultades legislativas: ¿Qué medidas quedaron fuera del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados del Congreso de la República aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días, pero limitó su alcance a seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño. La decisión dejó fuera buena parte de las medidas económicas y laborales incluidas en el pedido original del gobierno de Keiko Fujimori.

El dictamen elaborado por la Comisión de Constitución excluyó varias propuestas planteadas por el Ejecutivo. Entre ellas figura la eliminación de los topes a las tasas de interés, una de las medidas defendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El pedido inicial contemplaba 66 medidas distribuidas en ocho materias. En el caso de las tasas de interés, se buscaba derogar las disposiciones de la Ley 31143 y establecer nuevas reglas de transparencia e información para los clientes financieros.

La Ley 31143, publicada el 18 de marzo de 2021 y conocida como ley contra la usura, encargó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fijar cada seis meses las tasas máximas de interés compensatorio. El límite alcanza a créditos de consumo, préstamos de consumo de bajo monto y financiamientos destinados a micro y pequeñas empresas, mientras que cobrar intereses por encima del máximo puede ser considerado usura.

MEDIDAS LABORALES QUEDARON FUERA

El recorte también dejó fuera propuestas vinculadas con feriados no laborables, reforma laboral y micro y pequeñas empresas. No se aprobaron facultades para modificar la regulación de feriados ni cambios sobre empleo juvenil, formalización, productividad e inspección laboral.

Asimismo, quedaron fuera iniciativas relacionadas con factoring, garantías, capital semilla y crédito productivo para las micro y pequeñas empresas. Tampoco se incluyeron reformas al Código Tributario, los regímenes empresariales y el comercio exterior.

Las facultades generales para los sectores de minería, energía y turismo también fueron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Tras el reclamo público de la Presidencia del Consejo de Ministros por las exclusiones, el proyecto de delegación de facultades fue derivado a la Cámara de Senadores. El oficialismo espera que en esa instancia se revisen y reincorporen algunas de las herramientas solicitadas antes de la aprobación definitiva.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo continuará utilizando los mecanismos que la Constitución y la ley le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar brechas.

El premier reconoció a las bancadas que permitieron debatir y votar la propuesta en la Cámara de Diputados, pero cuestionó el alcance de lo aprobado. Según señaló, el dictamen no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita.

“Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA.”, indicó Galarreta en un mensaje difundido por la PCM en X. También sostuvo que la propuesta aprobada dejó fuera varios puntos relacionados con la prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño.

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