Papa León XIV en Perú: Gobierno anuncia S/10 millones para mejorar infraestructura turística

La próxima visita pastoral del papa León XIV al Perú, prevista para la primera quincena de noviembre, ya moviliza acciones tanto del Gobierno como de la Iglesia Católica. Tras la confirmación realizada por el presidente de la República, José María Balcázar, el Ejecutivo anunció una inversión cercana a los S/10 millones para mejorar infraestructura turística y servicios básicos en las ciudades que formarían parte del recorrido del sumo pontífice.

La llegada del santo padre tiene especial relevancia debido a los estrechos vínculos que mantiene con diversas regiones del norte peruano, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido como líder de la Iglesia Católica. Además del impacto religioso, las autoridades prevén beneficios económicos y turísticos para las localidades incluidas en la agenda.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, informó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad. Estas zonas guardan una relación directa con el trabajo pastoral que León XIV realizó durante varios años antes de asumir el pontificado.

La confirmación de la visita ha generado expectativas en las regiones involucradas, especialmente en Chiclayo, ciudad donde el ahora pontífice ejerció como obispo y mantiene una fuerte conexión con la población local.

Respecto a la organización del viaje apostólico, Gómez señaló que aún no ha sostenido una reunión con el presidente José María Balcázar para abordar los detalles de la visita. No obstante, manifestó que espera ser convocado una vez que el mandatario retorne al país tras reunirse con el santo padre en el Vaticano.

El titular del Mincetur también fue consultado sobre la denominada “Ruta del Papá”, iniciativa impulsada luego de la elección de León XIV para promover los lugares donde desarrolló su misión pastoral. Según indicó, la llegada del pontífice contribuirá a dinamizar la actividad económica y fortalecer el turismo en las regiones que finalmente formen parte del recorrido oficial.

Iglesia prepara propuesta de itinerario para el Vaticano

En paralelo, la Iglesia Católica en el Perú inició los preparativos para recibir al papa León XIV. Monseñor Guillermo Elías Millares, obispo auxiliar de Lima, informó que la Conferencia Episcopal Peruana trabaja actualmente en una propuesta de itinerario que será remitida a la Santa Sede para su evaluación.

El representante eclesiástico precisó que la decisión final sobre las ciudades que visitará el pontífice y las actividades que realizará corresponde exclusivamente al Vaticano. Sin embargo, adelantó que la propuesta preliminar contempla destinos como Piura, Chiclayo, Lima y Callao.

Asimismo, explicó que la Iglesia ha estructurado un plan de trabajo dividido en tres etapas: la preparación previa a la llegada del santo padre, la coordinación de las actividades durante su permanencia en el país y el acompañamiento posterior a la visita.

La agenda preliminar incluiría misas multitudinarias y encuentros con distintos sectores de la sociedad. No obstante, los detalles definitivos serán establecidos por la Santa Sede en los próximos meses. Mientras tanto, tanto las autoridades civiles como la Iglesia continúan coordinando acciones para una visita que se perfila como uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en el Perú.

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