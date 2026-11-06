POR AMOR A MI HIJO: Una salida familiar podría convertirse en una pesadilla para Reha

Reha quiere recuperar la confianza de sus hijos y organiza una salida al acuario para compartir un momento especial con ellos. Sin embargo, lo que parecía ser un plan para acercarse a los pequeños podría terminar convirtiéndose en una situación de angustia. ¿Qué ocurrirá cuando uno de ellos deje de estar a la vista de su padre?

Por otro lado, Karsu, Deniz y Selin visitan a Atilla, quien tendrá que recibirlos en medio de una situación bastante particular. La presencia de sus hombres podría complicar este encuentro y provocar momentos inesperados. ¿Cómo reaccionará Karsu al descubrir lo que sucede en casa de Atilla?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 de la tarde, por Latina.