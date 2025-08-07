Proponen declarar a “Melcochita” Patrimonio Cultural de la Nación

El Congreso de la República, a través de la iniciativa del congresista Waldemar José Cerrón Rojas, ha recibido un Proyecto de Ley que propone declarar de “interés nacional y necesidad pública” la postulación de Pablo Villanueva Branda, artísticamente conocido como “Melcochita”, para ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de “leyenda viva”.

El documento, presentado el 5 de agosto de 2025, resalta su contribución al arte y la cultura del país.

El objeto del proyecto es que el Ministerio de Cultura reconozca a “Melcochita” por su trayectoria como “destacado sonero nacional y exponente del arte cómico popular”. La propuesta destaca la necesidad de reconocer a figuras vivas del arte popular que han contribuido significativamente a la identidad nacional.

Según la exposición de motivos del proyecto, Pablo Villanueva Branda, nacido en Lima el 17 de septiembre de 1936, es un actor cómico, cantante, compositor y escritor cuya carrera artística abarca más de seis décadas.

Su carrera musical se inició en el grupo “Son Cubillas” en los años cincuenta. Posteriormente, se consolidó como embajador de la salsa en el Perú durante las décadas de 1960 y 1970.

El documento menciona que Melcochita ha grabado más de 70 temas de salsa y ha compartido escenarios con leyendas como Celia Cruz, Willie Colón y Johnny Pacheco. Su faceta cómica cobró fuerza tras ser descubierto por Augusto Ferrando, participando en programas icónicos de la televisión peruana como “Risas y Salsa”

y “Recargados de risa”. Su humor, basado en la improvisación y frases populares como “¡No lo vean!” o “¡No vayan!”, ha perdurado en la memoria colectiva.

El proyecto de ley argumenta que el reconocimiento a “Melcochita” como Patrimonio Cultural Inmaterial es una forma de honrar su vida y obra, así como de fortalecer el compromiso del Estado con la protección y visibilidad de figuras vivas del arte popular que enriquecen el alma del país a través del arte. Además, se busca sentar un precedente para la valoración institucional de artistas cuyas trayectorias han contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural del país.

