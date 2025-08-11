Puno: 10 muertos y 38 heridos tras caída de bus a un abismo en la provincia de Sandia

Una tragedia enluta a la región. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la muerte de 10 personas y 38 heridos tras un accidente de tránsito registrado en la localidad de Wayllabamba, provincia de Sandia, en la selva de Puno.

Según el reporte oficial, el bus de la empresa Selva Sur Tambopata cayó a un abismo y terminó en las aguas del río Inambari. Las causas del siniestro aún se investigan, pero las autoridades no descartan que las condiciones de la vía y el clima hayan influido en el fatal desenlace.

Hasta el momento, se han recuperado cuatro cuerpos, mientras que otros seis permanecen atrapados en la zona del accidente. Brigadas de rescate de la PNP, bomberos y personal de salud trabajan sin descanso para salvar vidas.

Los heridos presentan diversas lesiones, como policontusiones, fracturas de húmero, clavícula y codo, además de traumas en tórax y heridas en cabeza y rostro. Todos ellos reciben atención prioritaria en el Hospital de Sandia.

Las autoridades han solicitado a los familiares de las víctimas acercarse al nosocomio para recibir información oficial sobre el estado de salud de sus seres queridos.

