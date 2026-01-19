Renovación Popular solicita Pleno extraordinario para que José Jerí responda por reunión con empresario chino

La portavoz del partido Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras, solicitó al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi convocar de forma urgente a un Pleno extraordinario para que el mandatario José Jerí responda por sus cuestionados encuentros con el empresario chino Zhihua Yang revelado por el dominical Punto Final.

A través de un oficio, la parlamentaria resaltó la importancia de que el jefe de Estado brinde sus descargos ante el Pleno por presuntos actos de inconducta funcional, esto al reunirse de forma irregular con Zhihua Yang, propietario de varias empresas en nuestro país.

“En esa medida, se tiene conocimiento, que con fechas 26 de diciembre de 2025 y 06 de enero del año en curso, el citado alto funcionario público, se habría reunido irregularmente con un empresario privado, transgrediendo los protocolos y horarios propios de la alta función que ejerce; siendo que dicho grave proceder, amerita sea tratado con urgencia en el seno del Pleno del Congreso de la República“, se lee en el documento remitido este lunes 19 de enero.

En el documento añade que las explicaciones de José Jerí por las graves denuncias en su contra serán fundamentales para que el Parlamento tome las decisiones que correspondan.

ENCUENTROS DE JOSÉ JERÍ CON EMPRESARIO CHINO:

Luego de generar debate en el ámbito político tras hacerse público su reunión con el empresario chino Zhihua Yang, nuevos registros, obtenidos por Punto Final, muestran al presidente de la República, José Jerí, visitar el edificio llamado Market Capón, ubicado en la cuadra 7 del jirón Paruro, en el Centro de Lima.

Al igual que el primer encuentro en un chifa de San Borja, la segunda reunión tampoco figura en la agenda presidencial ni fue comunicado oficialmente. Desde el despacho presidenciaL aseguraron que el jefe de Estado José quiso ir personalmente a Market Capón a comprar “caramelos chinos”.

