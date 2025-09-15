Rutas de Lima culpa a la Municipalidad de Lima sobre la situación del tramo concesionado en la Panamericana Sur

A poco de la llegada del verano, Rutas de Lima se refiere al estado del tremo concesionado en la Panamericana Sur y culpa a la Municipalidad de Lima de poner trabas en la solución al problema. A través de un comunicado, el ente indicó todos los detalles de la problemática.

Y es que Rutas de Lima menciona que “el 19 de mayo de 2025, Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se vio forzada a es continuar el uso del sistema de prepago electrónico e-pass (…) La suspensión se origina en la imposición de una penalidad arbitraria y exorbitante por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)”.

Debido a la imposición de la MML a RDL, este último recibió una sanción de más de 12 millones de soles, lo que equivale a 3371 multas por cada día que se usó el sistema e-pass. Cabe mencionar que el tramo del puente vehicular Conchán, está cerrado desde hace seis meses por lo que genera tráfico en la zona.

“La reparación estructural del puente, por contrato, corresponde a la MML y, hasta donde tenemos conocimiento, no han tomado acción alguna. Una vez más, la MML continúa afectando directamente a los usuarios de las vías concesionadas”, agregaron.

