Tiene 91 años y un poder permite a un hombre vender sus propiedades: la disputa por el patrimonio de Gloria

Una carta poder otorgada en septiembre de 2026 le concedió amplias facultades sobre las cuentas y los inmuebles de Gloria Schroth, de 91 años. Su sobrino busca anular el documento y lo denunció ante la Fiscalía por presunta falsedad ideológica.

El patrimonio y las condiciones de cuidado de Gloria Schroth Montoya, una adulta mayor de 91 años, están en el centro de una controversia familiar y judicial. Su sobrino, Francisco Aranzana, cuestiona el poder notarial que obtuvo Alfredo Mendívil Balvín para administrar sus bienes y sostiene que su tía no tenía capacidad para comprender el alcance del documento.

El 1 de septiembre de 2026, Mendívil obtuvo una carta poder especial y general que le permite representar a Gloria en operaciones bancarias y realizar actos de disposición sobre sus propiedades. Entre las facultades consignadas figuran cerrar cuentas, retirar dinero, comprar, vender e hipotecar inmuebles, sin limitaciones y por tiempo indefinido.

Aranzana, quien vive en España y es el único familiar de Gloria que aparece en esta historia, solicitó a la justicia que declare nulo el poder. A través de su abogado, también presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta falsedad ideológica y una demanda por violencia patrimonial y económica.

Los antecedentes médicos y las denuncias contra Mendívil

La controversia sobre el documento se centra, entre otros aspectos, en la condición cognitiva de Gloria. La carta poder fue otorgada utilizando un certificado médico psiquiátrico particular que la describe como lúcida. Sin embargo, existen informes anteriores que consignan diagnósticos distintos.

En diciembre de 2022, un informe del área de Psiquiatría de EsSalud identificó en Gloria un trastorno cognitivo leve con síntomas amnésicos. Posteriormente, en julio de 2025, una evaluación multidisciplinaria del programa GRATITUD del Ministerio de la Mujer concluyó que presentaba un trastorno neurocognitivo mayor, descrito en el documento como demencia senil moderada, que afectaba su capacidad de discernimiento.

A estos cuestionamientos se suman denuncias anteriores. El 20 de febrero de 2020, Gloria acudió a la Comisaría de Miraflores y denunció a Mendívil por presunta estafa e incumplimiento de contrato. Según el documento policial, le había entregado 4.000 dólares en mayo de 2016 para una supuesta inversión en un negocio de venta de frutas al por mayor. También lo acusó de llevarse un plato de plata de su vivienda y de obligarla a firmar un poder judicial.

En enero de 2019, otra adulta mayor, identificada como Gladys Linares Gallo, denunció a Mendívil en la Comisaría de Monterrico por una presunta estafa de 1.300 soles. Según la denuncia, él le habría ofrecido gestionar mejoras en su pensión de la ONP, trámite que no habría realizado.

Testimonios sobre las condiciones en que vivía Gloria

Frida Palao, amiga de Gloria desde hace más de cuatro décadas, contó que Mendívil llegó a la vida de la adulta mayor alrededor de 2016, inicialmente como alguien que podía ayudarla con gestiones relacionadas con su pensión. Con el tiempo, según su testimonio, se ganó su confianza. Palao también afirmó que Gloria le contó que Mendívil decía ser su novio y que, en ocasiones, la habría amenazado para que retirara una denuncia.

La administradora del edificio donde vive Gloria, María Luz Capello, relató un episodio en el que encontró a la adulta mayor en el primer piso, desorientada y con dificultades para mantenerse en pie. También describió las condiciones de higiene que observó en el departamento. Una constatación policial realizada en octubre de 2026, a pedido de Palao y del abogado de Aranzana, registró que en la vivienda residían otras tres personas, además de Gloria.

El departamento de la calle Alcanfores no sería el único inmueble de su propiedad. Gloria también cuenta con una oficina en la avenida Pardo. Una semana después de obtener el poder, Mendívil envió una carta al inquilino de ese inmueble para comunicarle su intención de venderlo. Su sobrino sostiene que el denunciado busca obtener un beneficio económico del patrimonio de su tía.

Punto Final buscó reiteradamente la versión de Mendívil sobre las denuncias, la validez del poder y las condiciones en las que vive Gloria. Durante los encuentros con el equipo periodístico, rechazó brindar información y cuestionó la presencia del reportero. No obstante, la controversia deberá esclarecerse en las instancias correspondientes. Mientras tanto, la pregunta central permanece: quién garantiza hoy el cuidado, la seguridad y los derechos de Gloria Schroth.

MIRA LA TRANSMISIÓN DE PUNTO FINAL DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2026