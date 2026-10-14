Ministro Belaúnde y embajador de EE. UU., Bernie Navarro, se reunieron para coordinar acciones contra el narcotráfico

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sostuvo una reunión oficial en Iquitos con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y el comandante norteamericano del Comando Sur, Francis Donovan, en el marco de la cooperación para el combate al narcotráfico en Latinoamérica.

El objetivo de la visita entre ambos representantes fue el fortalecimiento de la cooperación militar bilateral frente a las amenazas comunes, como el crimen organizado y la minería ilegal, que afectan la seguridad regional en el territorio sudaca, además de evaluar las posibilidades del Perú tras su incorporación al Escudo de las Américas.

“Esta alianza nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado”, comentó el ministro Belaúnde.

Despliegue e intercambio de información

Como parte de la agenda del evento, las autoridades se trasladaron a bordo de una aeronave militar estadounidense Bell-Boeing V-22 Osprey hacia la instalación militar El Estrecho, ubicada en la zona de frontera con Colombia. Posteriormente, la delegación visitó la sede del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU PUMA), ubicada en las instalaciones del cuartel Alfredo Vargas Guerra, en Iquitos.

Durante la realización de estas acciones, las delegaciones militares peruanas y estadounidenses intercambiaron experiencias en materia de inteligencia y ejercicios militares conjuntos para reforzar las capacidades operativas en la región.

La iniciativa del Escudo de las Américas está vinculado a la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), programa que prioriza el intercambio de inteligencia, el desarrollo de capacidades, la seguridad fronteriza y la protección de infraestructura crítica.

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