Trujillo: Inpe frustra intento de fuga de reo sentenciado por homicidio en penal El Milagro

Alrededor de las 6.25 a. m. del lunes 12 de enero, Edgar Cotrina Osorio, de 37 años y sentenciado a 30 años de prisión por homicidio calificado contra una adulta mayor, intentó fugarse del penal El Milagro, ubicado en Trujillo, al trepar una pared del centro penitenciario.

La Institución Nacional de Penitenciaría (INPE), señala que Cotrina fue visualizado por guardianes que se encontraban en el puesto de guardia del pabellón 6, por lo que activaron los protocolos de seguridad. El reo llegó a salir de la cárcel, pero terminó en la denominada “Tierra de nadie”.

Tras la caída de Cotrina desde la pared, los agentes llegaron a su ubicación y lo liberaron de las concertinas, ubicadas al ras del suelo para evitar fugas. Tras una revisión rápida de sus heridas en el tópico del penal El Carmen, fue enviado al Hospital Regional Docente de Trujillo por presentar heridas profundas en el brazo izquierdo, pie derecho e izquierdo y en la espalda.

¿Qué delito hizo Edgar Cotrina Osorio?

El 1 de diciembre de 2023, Edgar Cotrina ingresó a escondidas al hogar de Doris Riera García, quien en vida tenía 89 años, para robar sus pertenencias. Según la pesquisa fiscal, relata que el hampón trepó una de las paredes de la vivienda.

Cuando Cotrina se hallaba dentro, inició su búsqueda de pertenencias valiosas por las habitaciones de la casa acompañado de un arma blanca. No obstante, en una de ellas fue sorprendido por la señora Doris y él no dudo en abalanzarse contra ella y atacarla en varias oportunidades hasta quitarle la vida.

Sin embargo, el nieto de Doris, tras presenciar el asesinato de su abuela, decidió enfrentar a Cotrina, que terminó en su captura y proceso penal.

