Villa El Salvador: vecino se arriesga e intenta abrir buzón con sus manos para drenar aniego tras llovizna

Un nuevo aniego complicó la mañana de este lunes 30 de junio en el distrito de Villa El Salvador, luego de la constante llovizna que cayó sobre la capital durante las últimas horas. La acumulación de agua afectó especialmente los alrededores del Hospital de la Solidaridad, donde varias calles amanecieron completamente inundadas debido a las deficiencias del sistema de drenaje, que cada año evidencia su precariedad frente a lluvias.

Las cámaras de Latina Noticias captaron el momento en que un vecino, preocupado por el impacto en su negocio, intentaba abrir manualmente un buzón de desagüe para canalizar el agua empozada.

“Ese es mi trabajo de todos los días porque acá nadie se preocupa por la ciudadanía. Lo tengo que hacer por mi negocio, no hay nadie que lo haga, tengo que hacerlo yo. Si no, no llegan los clientes”, declaró.

Consultado sobre si se ha comunicado con la Municipalidad de Villa El Salvador o alguna otra autoridad, el vecino aseguró que estas tienen conocimiento del problema desde hace años: “Ellos tienen conocimiento de todo, por cámara ven todo, no es necesario que uno llame, ellos tienen que actuar. Ellos saben cuáles son los lugares que todos los años se ven afectados”.

El aniego no solo dificulta el tránsito de vehículos, sino también el paso de peatones, afectando directamente las ventas y el normal desarrollo de actividades comerciales. “Tengo que hacerlo porque si no, ¿cómo ingresan mis clientes? Nos afecta porque no hay donde cuadrarse los vehículos. Ni el mismo peatón puede circular”, añadió el vecino.

