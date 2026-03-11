Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja al voto recurso para anular prisión preventiva

En suspenso. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) evaluaron hoy 11 de marzo el pedido de Vladimir Cerrón para anular la prisión preventiva por 36 meses que el Poder Judicial otorgó a favor de la Fiscalía. En caso de que los letrados del máximo organismo constitucional decidieran amparar el recurso del líder de Perú Libre, dejaría de ser prófugo de la justicia.

El pedido de la defensa del candidato presidencial, encabezada por el abogado Humberto Abanto, señala que su defendido, Cerrón Rojas, habría desobedecido el mandato judicial por considerarlo arbitrario, hasta “irracional”.

“El señor Cerrón no es un prófugo o un hampón, es un político, y tiene el derecho de ejercer su causa en libertad, suprimida la causa originada por el propio Estado que lo puso en peligro y lo obligo a desobedecer, desbodiencia que resultó justificada por el fallo de la justicia”, declaró Abanto en la audiencia virtual.

Abanto busca que el TC de el fallo a favor de la comparecencia restringida para que Vladimir Cerrón pueda realizar su camapaña política a puertas de las elecciones generales del 2026.

Al terminar la audiencia, los magistrados decidieron pasar al voto con un plazo no establecido, por lo que no se sabe actualmente qué día se tomará una decisión sobre el líder y candidato presidencial de Perú Libre. Según presentó el periodista Hildebrandt en su podcast, el TC ya habría decidido favorecer a Cerrón Rojas e incluso ya estaría redactado el documento en cuestión.

