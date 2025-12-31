Aglomeración y caos: Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras accidente ferrovial

Las operaciones en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu se reanudaron la mañana de este 31 de diciembre luego de permanecer varias horas suspendidas por el choque frontal de dos trenes de las empresas Inca Rail y Perú Rail, accidente que dejó un muerto y decenas de heridos.

Pese a la reactivación del servicio de trenes para visitar el Santuario Incaico, la cantidad de trenes no son suficientes para trasladar a todos los turistas que quedaron varado y es que desde tempranas horas se registraron largas colas, aglomeraciones y malestar entre los usuarios.

Turistas nacionales y extranjeros que se quedaron varados por varias horas en las estaciones Ollantaytambo y Machu Picchu por la emergencia ferroviaria y se vieron obligados a dormir en las calles. Otros lograron pasaron la noche en hospedajes, aumentando así su presupuesto.

