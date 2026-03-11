Alcalde es detenido tras choque contra motociclista que perdió la vida

Un fatídico accidente de tránsito se registró este 11 de marzo en el sector de La Pampilla, provincia de Islay, región Arequipa. El choque múltiple, que involucró a la camioneta 4×4 del alcalde de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, dejó como saldo un motociclista fallecido.

Cerca del mediodía, la autoridad edil se desplazaba por la vía Costanera con dirección a su distrito cuando colisionó contra una motocicleta y un tercer vehículo. La víctima, un motociclista que se dirigía hacia Mollendo, perdió la vida de forma instantánea debido al impacto.

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron a Ramos Carrera, quien fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias de ley, incluyendo el respectivo dosaje etílico.

Durante la tarde, representantes del Ministerio Público procedieron con el levantamiento del cadáver. El caso ha sido derivado a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT). Sus especialistas determinarán el grado de responsabilidad del burgomaestre en este nuevo accidente vial en Arequipa.

El conductor de la tercera unidad involucrada también permanece bajo custodia como parte de las investigaciones en curso.

ANTECEDENTES DEL ALCALDE JOSÉ MIGUEL RAMOS CARRERA

No es la primera vez que la autoridad de Punta de Bombón se ve envuelta en polémicas judiciales:

2015: Fue detenido por conducir en estado de ebriedad .

2018: Protagonizó un escándalo tras la difusión de videos íntimos con una trabajadora municipal, hecho por el cual fue procesado.

Actualidad: Pese a sus antecedentes, José Miguel Ramos Carrera fue reelecto y se mantiene en funciones como alcalde distrital.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ